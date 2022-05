Lors de mes études d'ingénieure agronome à Montpellier SupAgro, je me suis spécialisée en politiques agricoles et en aménagement du territoire. J'ai ensuite complété cette formation par un master 2 en évaluation et suivi des politiques publiques à l'Institut des Études Politiques de Lyon. J'occupe actuellement un poste de chargée de mission politiques contractuelles et coopération intercommunale à Grenoble Alpes Métropole.