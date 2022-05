Yolène PERRIER

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir pour effectuer une licence professionnelle en Sciences et Techniques de la Gestion Salariale (Gestion de la paie et du personnel) en contrat de professionnalisation.



Mes compétences :

Pack office

Bases de données

Gestion de planning

Anglais

Encadrement

Photoshop

Accueil physique et téléphonique

Adobe Premiere

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Captivate