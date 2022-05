Yomi Rodrigue Elisée BOLOUGBEU

Je suis titulaire d'une licence en sociologie, option Théories et Systèmes de communication obtenue à l'université d'Abidjan-Cocody. DEUG I&II des Sciences de la Nature obtenu à l'Université d'Abidjan Abobo-Adjamé, en préparation d'un diplôme de langue Allemande à l'Institut Goethe à Abidjan-Cocody. Je suis né le 14 juin 1980 à Abidjan et je suis de nationalité ivoirienne. Je jouis d'une expérience professionnelle dans le metier du journalisme. J'ai travaillé à l'Agence de presse ivoirienne ALERTE-INFO. Aux Edititons Média Groupe International (EMGI). Et pour le site panafricain afrekelection.com. Je suis un passionné de la communication et plus précisément du métier de journalisme car pour moi toute société forte se nourrit de communication et d'informations.



Mes compétences :

dynamique

Rédaction

Sociable