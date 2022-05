Yomna BEN HASSINE

Hypno-therapeute ,reflexologue (reflexologie et plantaire,palmaire et faciale.

Sophrologue depuis 2008.

J’accompagne l’être humain dans sa profondeur. Je calme, je valorise. J’applique une technique psycho corporelle qui tente de réconcilier l’âme et le corps. J’aide mes patients à entrer en contact avec leur moi positif, avec leur ressource profonde. Je travaille dans le bien-être des vieilles personnes.

Praticienne d'Access Consciousness et MTVSS : SYSTÈME DE MUE TERMINALE DE LA VALENCE MOLÉCULAIRE/

MOLECULAR TERMINAL VALENCE SLOUGHING SYSTEM MTVSS.





Pendant nos séances, individuelles ou de groupes selon votre désir, c’est par la voix que je vous guiderais, vous apprendrez à descendre au bord du sommeil, c’est à dire dans un état de conscience privilégié qui favorise la relaxation, permet de prendre du recul, de relativiser les problèmes et retrouver une plénitude.

L énergie intuitive: Un processus de retour à sa vraie nature ,Toutes les réponses à nos questions, toutes les solutions à notre mal-être, tous les remèdes à nos maladies sont en nous...



La guérison intuitive invite chacun à retrouver celui qui nous somme vraiment, notre Soi véritable, notre vrai nature, en se reconnectant à notre intuition.

