Yon BADAYA

Ex- directeur financier et CFO dans l'immobilier, membre de directoire, au sein de promoteurs internationaux avec plus de 15 ans d'expérience, j'ai lancé une structure indépendante destinée à une clientèle d'investisseurs internationaux.

Mes compétences concernent la modélisation financière, la stratégie générale, le montage et le suivi d'opérations immobilières, le reporting et la plannification budgétaire et financière, la trésorerie et le financement, la fiscalité et gestion comptable, l'informatique et l'organisation.

J'ai une formation en finance (maîtrise du CNAM), en management (Executive MBA de HEC) et en immobilier (AMDP de Harvard University). Je parle couramment l'anglais et l'espagnol.

J'ai une grande expérience des environnements internationaux (US, UK, suisse, espagnol, allemand).



Mes compétences :

Anglais

Asset management

Directeur Financier

Espagnol

Finance

IFRS

Immobilier

International

Investissement

investissement immobilier

Management

MBA

Promotion

Promotion immobilière

Reporting

reporting management

Stratégie