Yona CARRION

J'ai acquis une longue expèrience dans la formation d'adultes, ce qui m'a conduit à élaborer des contenus pédagogiques et construire des supports adaptés. Lors de mon dernier poste en tant que responsable pédagogique j'ai encadré une équipe d'enseignants et veillé à l'organisation et au bon déroulement de la formation.

Mes études supèrieures et expèriences profesionnelles m'ont permis de me familairiser aux conduites de projets et rédaction de recherche.

Actuellement demandeur d'emploi, je recherche un poste de responsable pédagogique ou responsable de formation.