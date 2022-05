Yona GRANDJEAN

Inscrite à la Maison des Artistes et à l'INSEE, je propose un large éventail de solutions créatives autour de la calligraphie classique, moderne ou très contemporaine.



Basée à Paris Centre, je travaille dans mon atelier ou me déplace dans Paris et proche banlieue.



Travaillant seule, je peux garantir une stricte confidentialité des informations qui me sont données ainsi que le respect des délais.



Mon site :Array



Mon site de peinture :Array



Mes compétences :

Peinture

Calligraphie

Communication visuelle

Mailing

Écriture

Création artistique

Faire part de mariage