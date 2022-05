Stephanie CASSAN

Fondatrice de l'agence de communication et d'événementiel Virage.S en 2005, j'ai été journaliste puis responsable de communication aux Grands Moulins de Paris. Indépendante, volontaire et déterminée, j'ai toujours souhaité mener de front vie professionnelle et vie personnelle.

Avec Virage.s, c'est chose faite : http://www.virage-s.com/



Mon agence Virage.s est spécialisée dans l'organisation d'événements culturels, les relations presse (immobilier, tourisme, gastronomie culture), les séjours incentive en Europe et au Maroc et dans la communication responsable. Aider des associations caritatives à travers des événements ponctuels, à réunir des fonds, c'est aussi un métier.





Mes compétences :

Evénementiel