Yong-Ho SHIM*

Cherche nouveau poste



Consultant de Biotechnologie/Nanotechnologie et relations internationales avec la Corée.



Gestion des dossiers de REACH, propriété intellectuel, MSDS, Technical Data sheet etc.

Veille de nouvelles technologies sur nano/biotech & energy renouvelable.

Traduction/interprète Coréen-Français-Anglais



Specialisé en galénique (Drug delivery system): sur patch, polymérique micelle et nanoparticule.

6 ans d'expérience dans une entreprise privée phamaceutique, du développement laboratoire - pilote scale test - production à l'usine. Plusieurs étape de tests in vitro & in vivo effectués.

Ph.D. en biochimie à UPMC Paris VI, test in vitro de genes/proteines.

4 ans avec polymères biodégradable avec les cellules sur le système de Antisens.



Cherche partenariat ou nouvel emploi du domain plus élargi. Poste de chef du projet (Scientifique ou technique ou commercial)

Disponibilité du déplacement dans l'Europe et en Asie



Pour plus de détail n'hésiter pas de me contacter :

rodysss@hotmail.com

+32-(0)497-79-57-48



Mes compétences :

Brevet

Chemistry

Chimie

Chimie organique

DDS

Drug Delivery

Galénique

Organic chemistry

Patent

peptide

Polymère

Polymères

REACH

Synthèse

Synthesis

Toxicology