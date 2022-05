Pourriez vous me rejoindre mon LinkedIn svp : https://fr.linkedin.com/in/amourdemai



Mes compétences :

VMware

SQL

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab

Linux

Java

C Programming Language

Python

Git

Machine Learning

Python Programming

Personal Home Page

MySQL

Socket

Sentiment Analysis

Oracle

Nginx

Microsoft Excel

IBM OS/2

Data Mining

C++

Apache Maven

Amadeus CRS