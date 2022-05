Yongoua SANDJEU

Je suis titulaire d'un doctorat en sciences de la vie.



J'ai réalisé mes études à l'Université Lyon 1. J'ai approfondi mes connaissances dans plusieurs disciplines de la biologie : l'immunologie, la cancérologie, la microbiologie et la dermatologie, notamment grâce à des stages en laboratoire de recherche.



Aujourd'hui j'exerce le métier d'ingénieur commercial chez New England Biolabs France.



Sur un plan personnel, je m'intéresse à des domaines variés, certains scientifiques (informatique, physique) et d'autres plus généralistes (sport, géopolitique, économie). Je serais ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur le plan professionnel autant que sur des centres d'intérêts communs.



Mes compétences :

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie cutanée

Biologie moléculaire

Dermatologie

Gestion de projet