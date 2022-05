Yoni AMOYEL

Suite à l'obtention d'un Master à l'ISC Paris spécialisé dans le management des relations commerciales, j'ai eu l'opportunité d'effectuer une mission de fin d'études de 6 mois au sein du département commercial de Canon France. Après l'organisation de l’évènement quinquennal de la société "Canon Expo", j'ai ensuite intégré la force de vente d’Île de France en tant qu'ingénieur commercial.



Aujourd'hui, cet emploi suit logiquement la continuité de mon parcours universitaire et professionnel.

En effet, ces dernières années, j’ai développé des compétences en vente qui m’ont permis d’assurer des missions en tant que commercial dans l’édition chez Hachette, au sein du réseau immobilier Solvimo, pour une société de tourisme en Espagne et enfin donc chez Canon France.

Le contact direct, le conseil et surtout un goût marqué pour la vente se sont révélés être les atouts dont je dispose et que j’ai pu exploiter.

De plus, un échange académique en Irlande ainsi que des missions marketing et commerciales en Espagne et aux Etats-Unis m’ont permis de développer des notions telles que l’organisation, la réactivité ainsi que l’autonomie et l’initiative.

Enfin, en tant qu’animateur et formateur en mouvements de jeunesse puis membre pendant deux ans d’une association de Job Service, j’ai aussi eu l’occasion de travailler des valeurs importantes que sont l’empathie, l’ouverture d’esprit et le relationnel.



Mes compétences :

Animation

Capacité d'adaptation

Commercial

Empathie

Formation

Langues

Marketing

Organisation

Organisation d'évènements

Relationnel

Sport

Tourisme

Voyages