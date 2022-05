Yoni LUDOSKI

L’informatique est un domaine qui me passionne c’est ainsi que j’ai participé à la création d’un serveur privé et de mon site personnel.



Consciencieux et autodidacte j’ai acquis quelques compétences sur différents langages informatiques tel que l’HTML5 et le CSS3 ainsi que la maîtrise des logiciels de graphisme tels que Photoshop.



CV en ligne : http://yoniludoski.fr/index.php



Mes compétences :

Cascading Style Sheets

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Internet

HTML5

HTML

FTP

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

WordPress