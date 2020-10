Crequie GUY

PRESENTATION DE GUY CREQUIE :





Poète et écrivain, je suis l’auteur de 23 ouvrages publiés : 13 essais de société et 10 recueils poétiques. Ma première publication date de 1981.

Après 16 années de vie syndicale intense comme dirigeant interprofessionnel, J’ai terminé ma carrière comme consultant en ressources humaines au sein des Industries électriques, nucléaires et gazières.



Détaché à temps partiel dans une Fondation, j’ai formé 350 enseignants de l’agglomération lyonnaise sur des problématiques de société, dont celle des violences urbaines.



De 1985 à 1995, j’ai pris une part active comme correspondant régional du syndicat des écrivains de langue française et apporte sa contribution aux actions pour la reconnaissance du statut social de l’écrivain..



En 2009, j’ai édité récemment un essai intitulé : « la révolution de l’esprit (pour l’humanisme en action) et a été publié en août 2009 un essai poétique, (sorte de testament de ma pensée) appelé : » Paroles poétiques à nos successeurs. En 2010 a été édité un important essai rédigé après le 60 è anniversaire de la déclaration universelle et intitulé « réconcilier les droits et les devoirs (pour l’avenir de l’humanité) » préfacé par Yves LOPEZ, le Président de la fédération française des clubs UNESCO. De même les Editions Universitaires européennes ont publié en 2010, mon essai philosophique préfacé par Ernesto KAHAN, prix Nobel de la paix en 1985 comme représentant de l’Association mondiale des médecins pour la prévention des risques nucléaires. Le titre est : « Philosophie et autonomie citoyenne de pensée = quelle relation ?



Je suis :

- Messager de la culture de la paix par l’UNESCO (Manifeste 2000),

- Lauréat de l’Académie Européenne des arts en Belgique en 2001

- Titulaire de la médaille de vermeil de la société académique : « Arts-Sciences-Lettres » couronnée par l’Académie française,

- Titulaire du diplôme de médaille de vermeil de la société d’encouragement aux arts et aux lettres,

- Titulaire du diplôme de médaille de vermeil de l’Académie internationale de Lutèce

- Docteur Honoris Causa de l’Académie mondiale de la culture et des arts, lors du congrès de cette prestigieuse Institution à Iasi en 2002

- Représentant français au sein d’IFLAC (forum mondial de la littérature et de l’art pour la paix.)

- Correspondant régional en Europe des écrivains du continent latino-américain depuis l’année 2010.

- J’ai reçu, depuis février 2011, l’admission au sein de l’Association mondiale des écrivains et artistes.

- le dictionnaire mondial des 2000 intellectuels du XXI è siècle édité à Cambridge m’a accueilli en son sein pour sa version 2011

- L’organisation internationale récente : Nations Unies des lettres m’a désigné comme son Président honorifique.



J’ai été, un soutien à Yvan TETELBOM, l’organisateur du premier festival et congrès mondial des poètes sur le thème de la paix qui s’est tenu à Paris du 19 au 23 septembre 2007 et j’ai animé la séance au Sein du Sénat de la République française le 21 septembre 2007, décrétée journée internationale de la paix par les Nations Unies.



Lors de son congrès en septembre 2009 à Budapest, l’Académie mondiale de la culture et des arts m’a remis le diplôme et la médaille du congrès en reconnaissance de mes chants pour la paix.



Chanteur pour la paix, après 40 années d’arrêt du chant lyrique, handicapé par des problèmes visuels durant mon enfance et mon adolescence, j’ai repris le chant depuis 2008 : (Gil CONTI.)J’ai chanté au Brésil, au Japon à 2 reprises = à Hiroshima et Nagasaki, en Hongrie, en Suisse, au Puerto Rico, au Proche Orient, aux Usa, etc. et m’apprête à le faire en d’autres lieux. La fédération française des clubs UNESCO, m’a apporté son soutien comme chanteur pour la paix depuis le 6 juillet 2009, et le club de la presse de Lyon le 9 juillet 2009 sous la signature de son Président d’alors Jean- Claude PENNEC, et le Cardinal BARBARIN, primat des gaules, ont soutenu ma démarche de chanter pour la paix à Nagasaki en août 2010, pour les cérémonies de commémoration du 65 è anniversaire de la tragédie atomique ?



L’Association mondiale des écrivains et artistes m’a accueilli en son sein depuis le 21 février 2011



D’autres distinctions de citoyen d’honneur de villes étrangères et de docteur honoraire me sont annoncées.



Fait à Vénissieux le 26 juillet 2011.







