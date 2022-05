Yonni CHEMLA

CONNAISSANCES TECHNIQUES



* Langages

- Visual Basic 6.0

- HTML / ASP 3.0

- Langage C

- Langage C++ Microsoft Visual Studio C++

- Bonnes bases Langage C# et ASP.NET

- Notions Javascript, Java et PHP



* Logiciels

- Microsoft Visual Studio 6.0 (Visual Basic, C, C++)

- Macromedia Dreamweaver, Macromedia Homesite 5

- Notions Macromedia Flash MX

- Suite Microsoft Office

- Bonnes bases CIEL

- Photoshop 7.0, Animation Shop 3

- Sony Sound Forge

- Max Builder Mailer



* Systèmes

- Windows 2003 Server

- Windows XP, Windows Vista



* Outils de Web Analytics

- Webtrends

- Xiti

- Google Anlaytics



* Base de Données

- SQL Server

- Microsoft Access

- Oracle



* Méthodologie

- Merise



* Notions de Comptabilité



* Formation Gestion de Projet



LANGUES



* Anglais : Lu – Ecrit – Parlé

* Hébreu : Lu – Ecrit – Parlé



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance

Oracle

SQL

Informatique

Conformité