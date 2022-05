Yoran MARGARON

Biologiste cellulaire de formation (PhD.), je totalise trois ans d’activités en tant que Responsable projets R&D et Manager de la Propriété Intellectuelle au sein d’une société de biotechnologie. Je suis actuellement à l’écoute de nouvelles opportunités dans le génie industriel.



En poste depuis mai 2012 au sein de la société CYTOO S.A. (Grenoble), j’ai été responsable du développement d’outils de criblage moléculaire sur la thématique du muscle. J’ai récemment mis au point et caractérisé le premier test haut débit dédié au « drug discovery » sur le muscle strié squelettique. Ce modèle est désormais la technologie phare de la société (5 brevets déposés en trois ans, dont je suis le principal inventeur). Un article scientifique est actuellement en écriture par mes sois pour soumission au journal Nature Methods. Les développements de la société CYTOO s’articulent actuellement autour de deux projets R&D d’envergure sur le thème de la jonction neuromusculaire, financés via deux ANRs (HuMANISM et MIMETIC) dont je suis l’initiateur et l’architecte, en collaboration avec mes interlocuteurs académiques.

En charge du portefeuille de brevets de la société, ma seconde fonction était d’écrire puis de gérer la vingtaine de brevets propriétaires en accords avec la stratégie d’entreprise.

La très grande diversité des modèles biologiques à développer au sein de la R&D CYTOO m’a conduit à management d’une équipe de cinq ingénieurs et techniciens.

Outre mes compétences scientifiques, mes compétences en gestion de projets m’ont permis de piloter des thématiques de production. Alors en charge de l’amélioration du process de production, la versatilité de mon profile m’a permis de réussir, avec une équipe de spécialistes, de nombreux challenges pour lesquels je n’ai aucune compétence techniques. M’adapter à de nouvelles thématiques est pour moi une grande source de motivation et mon ouverture d’esprit me pousse à rechercher ce type de challenges.



Mes précédentes expériences au sein de laboratoires de recherche fondamentale ont déterminées mon expertise actuelle en biologie cellulaire, méchanobiologie, biochimie et biologie moléculaire, ainsi qu’en imagerie microscopie : Ainsi de 2010 à 2011, j’ai étudié les voies de signalisations contrôlant la migration cellulaire au cours de la progression tumorale. Récompensés dans de nombreux congrès, ces travaux ont été publiés dans des revus à fort facteurs d’impacts (Cell Current Biology, Blood, JBC).



De 2006 à 2010, j’ai étudié du rôle de la matrice extracellulaire au cours de l’invasion tumorale. Ces travaux de biologie cellulaire, biochimie et biologie moléculaire ont aussi permis l’émergence d’une nouvelle molécule potentiellement utilisable en complément de la chimiothérapie classique. Récompensés par plusieurs prix dans des congrès internationaux, ces études ont été soumises dans une revue à fort facteur d’impact (Journal of Cell Biology).



Malgré un esprit critique prononcé, mon naturel positif se révélera moteur pour votre groupe. Couplé à une pratique quotidienne de l’anglais et à une capacité de gestion de projet reconnu, je suis parfaitement adapté pour l’initiation, le pilotage et la réalisation de projet d’envergure internationale .



Enfin, mon goût pour les rencontres, mon intérêt pour le travail en équipe, ma passion pour les voyages et les cultures du monde, mais aussi la rigueur très largement reconnu pour mes productions professionnelles.