Yorghy FOKAS

Louez une villa de luxe en Crète classée monument historique de 540 m2 avec piscine chauffée et jacuzzi dans le village de Maroulas.

A seulement 3km de la plage et pres de Réthymnon pour des vacances inoubliable



• Maison classée par l'archéologie et au patrimoine grec comme monument historique.



• Construite en 1426, 550M2 + piscine et jacuzzi chauffé, cour extérieure et terrasse aménagée avec une magnifique vue sur la mer.



• Très lumineuse avec ses grande baies vitrées, open space de plus de 110m2 ouvert sur la cour et la piscine (chauffée en option), intimité dans les chambres.



• Villa de standing, excentrée dans le village, silencieuse, parking devant la porte, à 100m d'une taverne typique.



• Idéalement située entre Héraklion et La Chanée, à 3km d'une des plus longues plage de sable de l'île (17km de long), c'est une base idéale pour visiter les plus belles parties de l'ile.



• Assurance, sécurité, hygiène, personnel qualifié et certifiée pas l’Office du Tourisme Grec, nous parlons français, anglais et grec.





WWW.VILLAMAROULAS.COM



Mes compétences :

Tourisme