Yorick MARTIN

Se charger de l’acquisition, de la définition de la politique de production, de diffusion et de gestion des données géographiques métiers pour en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité.



Piloter la réalisation de projets d’études et d’analyses qui nécessitent un recours à l’information géographique pour éclairer les prises de décision stratégique :

- collecter et structurer les informations,

- exploiter et traiter les données,

- présenter les résultats et valoriser les études.



Administrer des plateformes techniques pour garantir la mise en ligne des outils et des informations, les adapter aux besoins des services, et organiser le transfert des compétences aux utilisateurs :

- élaborer des cahiers des charges et évaluer les besoins d’évolutions,

- assister la maîtrise d’ouvrage : la mise en œuvre, le déploiement et la maintenance des outils,

- suivre les développements, les valider, et contrôler la mise en production des outils,

- paramétrer les dispositifs et les adapter aux besoins et aux enjeux spécifiques du territoire,

- rédiger les processus de mise en œuvre technique et méthodologique,

- assister et transférer les compétences aux utilisateurs.



Animer des projets interministériels en région en vue de mutualiser et/ou de réformer les dispositifs en place relatifs au management de la connaissance, au partage de l’information et au travail collaboratif :

- diagnostiquer les dispositifs en place et les organisations existantes,

- animer les projets de mutualisation et de réorganisation,

- coordonner les réseaux d’acteurs spécifiques,

- accompagner, assurer la mise en œuvre du projet et le suivi des choix validés.



Mes compétences :

Marchés publics

Géomatique

Statistiques

Bureautique

Enseignement

Gestion de projet informatique

Sytème d'information

Sytème d'information géographique