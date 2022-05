Yoro ROLAND

"Tout semble impossible à ceux qui n'ont jamais rien essayé. »

(Jean-Louis Etienne)



Après une carrière de footballeur (centre de formation l'AS NANCY LORRAINE, club de League 1 et US RAON, club de National,3ème division, semi-pro ), afin de préparer ma reconversion, j'ai repris mes études. Après un BTS j'intègre la vie active.



Aujourd'hui diplômé en gestion et management d'entreprise (BAC+4) je suis chargé du développement d'un portefeuille clients professionnels et particuliers region Grand Est : 67 68 et 57



Mes domaines de compétences:



- Management d'équipes commerciales



- Prospection commerciale

- Fidelisation et developpement commercial : ASSURANCES IARD risques professionnels et particuliers

ASSURANCES DE PERSONNES, PLACEMENTS, PRÉVOYANCE PRO ET PARTICULIERS

SANTÉ PRO ET PARTICULIERS

...



Mes compétences :

Assurance

Manager commercial

Animation commerciale

Conduite de réunion

Accompagner le changement

Prospection commerciale