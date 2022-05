Yorrick APINDA

Bonjour,



Diplômé du Master "Études de marché et prise de décision Marketing" de l'IAE de Nantes, je désire mettre mes compétences à profit au service d'un cabinet d'études ou de conseil.



Suite à un stage dans un cabinet international et à de nombreux projets collectifs, j'ai été amené à utiliser mes connaissances en analyse quantitatives et qualitatives au sein d'équipes cosmopolites.



Gabonais vivant en France, j'ai depuis plus de 15 ans été mobile sur tout le territoire et en Europe. D'où mon attrait pour une carrière à l'international.



Mes compétences :

Afrique

Chargé d'études

Chef de secteur

Études de marché

Études marketing

High tech

Marketing

Marketing opérationnel

Médias