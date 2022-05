Yorrick SAINT LOUIS

J'ai fondé l'entreprise KYRIOO, il y a plus de trois ans dans l'optique d'offrir aux produits antillais un accès multi-canal au marché hexagonal et International.

Nous avons entamés cette démarche par le levier digital avec "Kyrioo Web" dont l'activité est le e-commerce avec les sites suivants:Array (site de vente en ligne de produits antillais en France et à l'international) etArray, en collaboration avec une agence.

Fort de notre expertise et notre savoir-faire, nous avons ouvert un département conseil avec "Kyrioo consulting" qui vise principalement à accompagner les entreprises antillaises à l'export, en métropole.

Pierre angulaire du projet, un pack complet d'exportation qui représente la première solution clé en main d'exportation, commercialisé par Kyrioo export. Un réseau de partenaires de qualité et reconnus à été sélectionnés pour réaliser l'opérationnel des rouages du projet, à l'aide de prestations efficaces.



Mes compétences :

ANGLAIS