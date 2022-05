Yosra HELAL

Jeune diplômée en informatique des Organisations, parcours MIAGE-IF (Informatique pour la finance) de l'Université Paris Dauphine, je suis actuellemnt à la recherche d'un poste d'ingénieur étude et développement Blockchain ou de maîtrise d'oeuvre Java.



COMPETENCES TECHNIQUES :

- Blockchain : NXT – ETHEREUM (notions)

- Langages de développement : Java – JavaScript – C# – C++ – C – Visuel Basic – Pascal

- Développement WEB : HTML– CSS3 – JQuery - AJAX– Services web (REST)

- Bases de données : Oracle – MySql – PostgreSql – MongoDB – NoSql – Sql

- Frameworks : Spring– Hibernate – Bootstrap

- Big Data : ETL Talend



COMPETENCES FONCTIONNELLES :

- Analyse fonctionnelle et technique des besoins

- Rédaction de documents de spécifications fonctionnelles et techniques

- Conception : UML – MERISE

- Implémentation des besoins fonctionnels - Suivi des anomalies et correction

- Déploiement méthodologie agile SCRUM



