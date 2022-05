Mes compétences :

Production et logistique : Chaine logistique et pi

Microsoft Office : Excel – Word -Powerpoint - MS P

Normes : ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015

Outils Lean : AMDEC, TPM, SMED, VSM, Management vi

Programmation : C - Java - Matlab

Prélude (GPAO), Cplex (MOO), MySQL (BDD)

CAO : CATIA V5