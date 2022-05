Je suis une jeune étudiante diplômée de licence science et technique option génie mathématique et informatique(GMI) et du brevet technicien supérieur option système et réseau informatique.j'ai eu une baccalauréat science mathématique a béni mellal.



Mes compétences :

Réseaux

Bureautique

Base de données

Sécurité

Mathématiques

Économie

Matlab

Programmation

Systèmes d'Exploitation Unix/Windows