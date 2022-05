Yosra SOUSSOU

Nous sommes ITIpart, Société de Service et d’Ingénierie informatique spécialisée dans le développement et la mise en place des solutions globales autour des systèmes d’information d’entreprise. Il s’agit d’une entreprise issue d’un essaimage Orange Business Service dont l’activité s’organise essentiellement autour de quatre pôles :

- Web Agency : infographie et développement des sites web, e-commerce, blog, place de marché, réseaux sociaux….

- Mobile Agency : développement d’applications mobiles Android, iPhone …

- Intégration de progiciels libres (Open Source) : CRM, ERP, GED…

- Assistance technique (régie)



Mes compétences :

Android

COMMERCE

E commerce

ERP

GED

Infographie

iPhone

Microsoft CRM

Mobile

Offshore

Open Source

Smartphone

Web

Web mobile

Gestion de la relation client