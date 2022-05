Yosri MIRIAM

Actuellement, en formation Master 1 pour devenir responsable en gestion dans les domaines suiviants :



Marketing

Ressources humaines

Management financier

Droit



Je suis à la recherche d'un stage Marketing en tant que chef de projet du 18 aout au 18 octobre 2014, j'aimerai acquérir et développer des connaissances en plus et mettre en commun mon savoir et mon apprentissage au sein de votre entreprise.



Grâce à mes expériences, j'ai assimilé un savoir de l'organisation, la communication, l'équilibre et l'adaptation.









L'intelligence ou le savoir n'est pas acquis par un diplôme mais par la pratique.

Ne juger pas autrui sans lui avoir donner une chance



Mes compétences :

Evénementiel