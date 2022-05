Youba Bocar SY

Je suis passionné par les nouvelles technologies innovantes, le management, la grande distribution et la négociation commerciale. J'aime le commerce ( en franchise ou en indépendant), être en contact avec les clients. En bon meneur,j'aime manager,faire travailler mon équipe,me fixer des objectifs et me donner les moyens de les atteindre.

Les défis ne me font pas peur et les obstacles ne me font pas reculer. En effet, je suis une personne dynamique doté d'un esprit de persévérant.



Mes compétences :

Anglais

E-commerce

Grande distribution

Distribution Alimentaire

Marketing

Conseil en management

Marketing stratégique

Relations clients

Management commercial