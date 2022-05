Youcef AIT EL KABOUS

De formation ingénieur généraliste avec une spécialité "Industrie & Environnement", je me suis naturellement orienté vers le métier correspondant le plus à mes attentes professionnelles et personnelles, à travers la dimension technique et humaine des projets sur lesquels je travaille, mais aussi de par la diversité des contacts humains qu'ils requièrent.

Ce qui me motive avant tout dans le travail comme dans ma vie privée est d'établir et d'entretenir une relation de confiance avec mes interlocuteurs.



J'ai effectué mon stage ingénieur au sein de l'entreprise WPD Offshore France. J'ai co-piloté le développement de projets éoliens au large des côtes françaises. De la prospection, en passant par la concertation avec les élus et administrations, jusqu'au dépôt des dossiers de permis de construire; je suis intervenu sur toutes les étapes d'un projet éolien offshore.



J'ai intégré le service Développement de Projets au sein du groupe EDF Energies Nouvelles en 2009. Je suis en charge du développement de centrales photovoltaïques au sol et de parcs éoliens. J'ai à ce jour obtenu des permis de construire et autorisations d'exploiter ICPE pour 10 éoliennes (33MW).



Mes compétences acquises tout au long de ces 7 années me permettent de piloter une grande variété de projets:

- Aménagement du territoire

- Développement de Projets d'Infrastructures et Superstructures

- Efficacité Énergétique

...



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

Chef de projet

Énergies renouvelables

Environnement

Éolien

Éolien offshore

Offshore

Solaire

Qualité

Management

Ingénierie

Gestion de projet

AutoCAD