Youcef AKIL

Mon expérience de formateur et ma pratique de coach certifié RNCP niveau II et ICF (International Fédération of Coaching) sont les bases de mon activité.

En tant que formateur jintervenais notamment dans les cliniques pour animer des formations sur la gestion de l'agressivité et des conflits. J'utilise mes compétences de formateur et de coach afin de créer une dynamique de groupe favorisant l'expression et l'apprentissage d'outils spécifiques attendus par les participants.



Mes capacités d'écoute et d'analyse me permettent d'avoir une expertise éthique dans laccompagnement des clients dans leurs projets et objectifs.



Les meilleurs solutions sont en nous et ont parfois besoin d'être révélées: nos capacités conscientes et inconscientes les mettent en avant.



Mes compétences :

Management d'équipe

Coaching scolaire

Coaching individuel et d'équipe

Accompagnement en reconversion professionnelle

Animation et création de formation

Elaboration d'outils pédagogiques