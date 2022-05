Bonjour,

Je suis titulaire du diplôme d'ingénieur en Hydraulique et fort expérience en conduite des travaux Hydraulique, VRD et génie civil, expérience de 11 ans, je suis a la recherche active et disponible immédiatement.



Mes compétences :

Coordination de travaux

Génie Civil et Infrastructures

CAO

Organisation du travail

Conduite de projet