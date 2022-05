Youcef BOUZNIT

Madame, Monsieur,

Après cinq années passées au sein de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) en Algérie, dans le domaine de l’ingénierie informatique, option: Sécurité Réseaux et systèmes, j’ai suivi cette année une formation du master 2 professionnel en Management des risques informationnels et Industriels à IRIAF à l’université de Poitiers afin d’acquérir une expérience plus approfondie dans le domaine et être à jour avec les nouvelles technologies qui ne cessent de naître et d’évoluer.

J’ai terminé mon stage fin d’étude au sein du syndicat intercommunal d’énergie des Deux-sèvres SIEDS.

J'aimerais rejoindre votre entreprise afin d’occuper le poste qui répond le mieux à

mon profil professionnel.

Je sais faire preuve d’une grande capacité de travail et de progression, et souhaiterais mettre ces qualités à votre disposition.

D’autre part, mes expériences professionnelles en tant qu’administrateur réseaux et sécurité à la SONELGAZ (société algérienne d’électricité et du gaz) m’ont permis d’affirmer ma perspicacité, mon adaptabilité, ma réactivité et ma forte motivation dans le domaine.



Dans l’attente de votre réponse, je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information ou pour un éventuel entretien où je pourrais vous expliquer en détail mes motivations et je vous transmets mes respectueuses salutations.



Bien Cordialement.



Tel: 06 28 53 78 80

E-mail: bouznit.youcef@gmail.com



Mes compétences :

Audit

Conseil

Informatique

Sécurité

Sécurité réseaux