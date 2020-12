Younes MESSAOUDI

Consciencieux, sérieux et passionné sont les adjectifs qui me correspondent le mieux.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Dynamic Host Control protocol

CCNA 1 et 2

Windows 2008 R2

VMware

TCP/IP

RIP

PAT

OSPF (Open Shortest Path First)

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux Debian

Linux

LAN_WAN_VLAN_firewall checkpoint.

Java

C++

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Active Directory