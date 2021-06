Younes SABIHI

Plus de 10 ans d'expériences professionnelles dans le secteur des télécommunications au service de grands comptes comme Orange, Bouygues Telecom, SFR, 9Cegetel, TDF, Nokia, Ericsson, Groupe Scopelec,...



Mon expérience en tant que cadre à responsabilités ma permis de me spécialiser dans divers domaines tels que le FTTH, le Réseau dAccès Mobile, la Transmission.

Jai pu évoluer dans le domaine de lIngénierie et du Conseil en Technologie, la Gestion de Projet, le Management ainsi que le Support technique. En somme, je dispose de compétences à la fois techniques mais aussi fonctionnelles qui me permettent d'être réactif face aux missions qui me sont confiées.



Mon but est de partager mes connaissances/mon expérience tout en évoluant vers des postes stratégiques.



Gestion de projet : Déploiement, Swap, Roll Out, Maintenance.

Management.

Aspect Réglementaire.

Gestion financière.

Relation Client (Opérateur, Constructeur/Aménageur, Equipementier, Bailleur/Syndic...).

Relation Collectivités territoriales.

Animation de réunion (Comité de pilotage, Kick Off,...).

Mise en place et suivi de livrable.

Reporting - Tableau de bord - Suivi de KPI.

Appels d'offres.

Pilotage de la sous traitance.

Process et Méthode.

Recrutement.