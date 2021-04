Je parle couramment 4 langues : Français, Espagnol, Anglais et Arabe.

J'ai 12 ans d'expérience dans le commerce international dans les domaines de l'agro-alimentaire, l'emballage et le conditionnement et l'industrie PGC&N(Pétrole Gaz Chimie et Nucléaire).

Connaissance parfaite du Maghreb, Moyen-Orient et Europe du Sud.



Mes compétences :

Aéronautique

Conditionnement

Emballage

Emballage et conditionnement

Export

Nucléaire

Pompes