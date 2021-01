Youssef GAROIDE (CASABLANCA)

Ingénieur Infrastructures SI



Je suis un personne qui aime relever les défis que je fixe et atteindre mes objectifs aussi bien à moyen qu'à long terme. Cette stratégie m'a beaucoup aidé à perfectionner mon sens de challenge.



J'ai toujours eu l'idée de travailler au service informatique et de gérer une équipe avec des objectifs bien définis tout en veillant à bien honorer mes engagements envers mon employeur.



Jai une préférence pour lenvironnement Windows dautant plus que je suis à laise avec dautres solutions. Ça a le mérite dêtre bénéfique pour l'entreprise du point de vue financier tout en cultivant le savoir-faire au niveau du service.



Pour plus dinformation, veuillez consulter mon profil et ci-après mes coordonnées: Mail : youssef.garoide@gmail.com

GSM: (+212) 6 13 12 15 50