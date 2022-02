Je suis une personne très sociable et dynamique mon métier est une passion pour moi et me perfectionner est un challenge de tout les jours. J,aime arriver au bout de ce que je commence sans rien lacher.



Mes compétences :

Résistance stress

Relations sociales

Autonomie

Fibre optique

Esprit d'équipe

Courant faible

Flexibilité

Dynamique

Courant fort