Youssef MOUMEN ELIDRISSI

Consultant SharePoint et Office 365, 5 ans d'expérience, certifié MCSE SharePoint Productivity (Microsoft Certified Solutions Expert Productivity) et MCSA Office 365, j'ai des compétences techniques solides ainsi que fonctionnelles dans plusieurs domaines concernant le conseil et développement en SharePoint et Office 365.



Grâce à mes différentes expériences et mes compétences techniques et fonctionnelles jaccompagne mes clients à :



- La mise en place, création et configuration de leurs solutions collaboratives à laide des technologies et solutions Microsoft (SharePoint, Teams, Yammer, OneDrive, Stream).



- La mise en œuvre et développement de portails dentreprises (Intranet, Extranet, GED (Gestion Électronique des Documents), Moteur de recherche, etc...).



- La conduite du changement, l'adoption et l'optimisation d'Office 365 en implémentant des solutions ne nécessitant que peu ou pas de développement type (PowerApps, Flow, Power BI).



- La mise en place des applications et WebParts SharePoint avec du développement personnalisé à l'aide des différents Modèles de développement SharePoint (SSOM, JSOM, CSOM), Web services (REST API, Microsoft Graph) et aussi avec du SPFx WebPart et Extension avec du (ReactJs ou Angular) ainsi que le Scripting avec du PowerShell et du PnP.



- Laccompagnement et formation des utilisateurs autour des technologies SharePoint et Office 365.