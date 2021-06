Mattieu PAGADOY

Issue de lhôtellerie restauration de luxe au niveau international, jai au cours de mes 25 ans de carrière évoluer dans de nombreuses sphères de notre métier. Ce qui à ce jour mamène à avoir une expertise assez large.



Actuellement en poste depuis plus de 5 ans 1/2 chez Elior Entreprise, jai la gestion dun secteur avec des sites gros volume et responsable de marché divers (privés et publics) je gère un portefeuille de 7.3M€ sur un ensemble de 13 sites, sur lile de de France et Paris intra-muros.



Jai occupé la totalité des postes relatifs au poste Responsable de Secteur, Régional et dexploitation, des grandes tables, palaces, brasseries de luxe et divers, en tant que directeur dexploitation et responsable secteur. Jai été formé à de nombreuses tâches de gestion des biens, gestion des chiffres et des personnes.



A laise avec les outils informatiques et autodidacte sur des logiciels internes, je madapte rapidement à de nouveaux outils et Process. Je reste mobile sur la France en semaine.





Au fur et à mesure, jai développé une relation client et collaborateurs objective et saine, jai également pu acquérir une certaine autonomie au sein dune équipe avec un dialogue transverse.



Outre cette expérience professionnelle, ce sont mes qualités relationnelles avec un management jusquà 120 collaborateurs, mon sens aigu de lorganisation, de la rigueur, du service, de lesprit dentreprise (disponibilité, initiative) sans oublier un goût prononcé pour lautonomie et le sens du terrain qui ont été reconnus et appréciés par mes pairs.



Certains ont fait de leur passion un métier, je fais de mon métier une véritable passion avec tout ce que cela implique dinvestissement, de motivation et de relationnel.









Mes compétences :

Ressources humaines

Relation client

Gestion de projets

Reporting

Communication

Formateur

Gestion multi sites

Direction de Centres de profits

Direction de restaurant

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft Excel

Intranet

Internet

Brasseries