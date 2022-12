Yves BOURRAT

Je suis expert dans l’utilisation des logiciels CONCEPT, ORCAD CAPTURE et ALLEGRO de CADENCE, logiciels dédiés à la saisie de schémas ainsi qu’au design des circuits imprimés et suis également à même de développer une bibliothèque de composants sur ce type de matériel, pour ce qui est de la partie mécanique, j’ai utilisé entre autre, AUTOCAD et me suis formé sur PRO-ENGINEER.

Je suis équipé du logiciel Cadence sous Windows (Allegro Performance Option L)(Ver 14.0, 15.7, 16.2, 16.3,16.5).

J’ai de très bonnes connaissances dans les études et le design de circuits imprimés multicouches intégrant les technologies rapides comme l’ECL et la RF. Le routage de connections à impédance caractéristique, avec contraintes de timing (ex : source load daisy chain, propagation delay, relative propagation delay, match delay, impedance rule, differential pair etc…), également l’utilisation et le câblage de circuits BGA.

Des connaissances également sur les problèmes de fabrication, d’industrialisation ainsi que sur le refroidissement de circuits à forte dissipation thermique.



Mes compétences :

Cadence

CAO

Circuits imprimés

Design

Electronique

OrCAD

Orcad Capture

PCB

Test