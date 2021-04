Yves CIPRIANI

L'approche des systèmes d'information d'un point de vue stratégique, l'implication "vitale" de ces derniers dans la stratégie et la performance globale de l'entreprise sont les nouveaux enjeux des entreprises dans la recherche de l'efficience. Mais cela n'est réalisable qu'en prenant en compte un changement sociétal important : l'individu est l'élément central de toute organisation. Cela nous amène à penser l'entreprise différemment.



Mes activités au quotidien ? Gouvernance, organisation "agile", gestion du changement efficiente, gestion des risques, veille technologique et direction de projets.



Expert en système d'information en général et plus particulièrement autour du MCO, du SLI, de la navigabilité (PART 145,66). Direction de grands projets dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique.



COMPÉTENCES



En relation directe avec la direction générale, j'ai en charge de superviser l'ensemble de l'activité technique de l’entreprise ; il s'agit de l'ensemble des projets clients et internes, ainsi que l'élaboration des produits et leurs évolutions (en tant qu'éditeur de logiciels). Ce qui implique, la gestion des ressources et des moyens techniques.



Ma mission se partage entre avant-vente (support aux commerciaux, réponse aux appels d'offres...), développement (regard extérieur sur des problèmes techniques particuliers) et après-vente (suivi des prestations). Je suis également conduit à suivre certaines missions de grande envergure ou soumises à des exigences particulièrement fortes.



Il me revient d'analyser les besoins fonctionnels des clients et de concevoir des offres de service pour y répondre au mieux.



Mes compétences :

Part 145

Gouvernance

Sil

Sli

Consultant

Amoa

Ecm

Système d'information

MCO

Conseil en organisation

Arts martiaux

Développement personnel

Coaching