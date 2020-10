Imaginatif, curieux, esprit d'ouverture, j'essaie toujours de répondre au plus prés à la demande du client mais aussi d'être force de proposition sur des solutions, des services non entrevus par celui-ci.



Par nature, je m'intéresse à l'inter-action entre les différents services de l'entreprise ou les sous-traitants et intègre en amont les informations, analyses et solutions permettant une plus grande fluidité dans le process industriel ou commercial.



Le management, la démarche technico-commerciale, la conduite de projets et d'équipes pluridisciplinaires, la logistique industrielle ainsi que l'environnement ISO 9001 vers. 2008 (procédures,CDC,évaluation,analyse des non conformités & améliorations continues,...) et supply chain font partie de mon environnement professionnel depuis de nombreuses années.



Mes compétences :

Autodidacte

Qualité-ISO 9001 vers. 2008

Négociation commerciale

Développement produit

Gestion de projet

Respect des engagements

Négociation achats