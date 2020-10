Yves MANGIN

Consultant indépendant, je suis spécialisé dans le conseil et la vente dédiée aux opérations immobilières de type détachement de parcelles, lotissement, mise en copropriété, recherche foncière pour la promotion immobilière et tous types de ventes appartements, villas, terrains... en région PACA.



En permanence sur le terrain, je suis à la recherche d'opportunités foncières. Ma formation et mon expérience me permettent de déceler le potentiel d'un produit et de valoriser au mieux vos projets.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Immobilier