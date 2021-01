Yves REHBY

Après plus de 40 ans à divers postes opérationnels en Supply Chain Management alternant avec des missions de conseil également en SCM, je me consacre désormais à la formation et au conseil pour aider les PME à redevenir compétitives et à relocaliser leurs activités en France.

Cela passe d'abord par une formation d'initiation et/ou de perfectionnement au Supply Chain Management.

Ensuite, les formations permettent de perfectionner les connaissances en Logistique international.

Enfin une mission de conseil aide les entreprises à éliminer autant que possibe toutes les opérations sans valeur ajoutée qui grèvent leur Supply Chain.



Mes compétences :

Formation

Conseil

RFID

Logistique

Gestion de la relation client

Service client