Yves VINCENT

Je suis spécialiste du TRANSPORT, du TRANSIT et de la COMMISSION DE TRANSPORT à l'INTERNATIONAL.



Depuis février 2014, j'ai intégré la société de transit UROMAR à Rouen dont le core business se situe sur les zones de l'Océan Indien, de l'Afrique et des pays du Maghreb. Cette nouvelle expérience veint renforcer mes compétences dans le domaine de l'organisation de transports internationaux sous l'angle du transit pur.



Précédemment, mon parcours s'est déroulé pendant 24 années chez AGENA, PME de 35 personnes dont l'activité est la représentation territoriale, commerciale et opérationnelle de compagnies maritimes étrangères, au sein d'un groupe d'une vingtaine d'entreprises internationales auxiliaires du transport.



Simultanément à mes fonctions de responsable de sites j'ai également assuré :

- La fonction de chef de ligne pour l'Armateur DAL sur l'Afrique Australe, et l'Armateur IMTC sur le Maroc,

- Le développement commercial pour tous les autres produits en agence en coordination avec les autres chefs de lignes sur toute la moitié nord de la France auprès d'une clientèle de commissionnaires de transport et chargeurs (importateurs, exportateurs, industriels, négociants)

- La direction des activités de commissionnaire de transport en tant que détenteur de l'attestation de capacité à partir de 2010, pour les agences sous ma responsabilité directe, et l'agence de Marseille..



Mes compétences :

Management d'équipes opé. et comm. (15 pers)

Commercial grands comptes

Attestation de capacité de comm. de transport.

Diagnostic et analyse situations

Budget + Performances

Reportings

Recrutements collaborateurs

Formateur

International

Logistique

Transport

Espagnol

Animation d'équipe

Négociation

Animation de réunions

Anglais courant

Office 2010

Incoterms 2010

Développement commercial

Commerce International

Import / export

Transport Maritime

Analyse