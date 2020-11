Yves YVES GEORGES (GEORGES)

Ancien ingénieur, je me suis reconverti dans la traduction technique depuis plus de 15 ans.

Avant cela, j'ai été ingénieur de maintenance responsible SAV et responsable de laboratoire de demonstration

(Hewlett-Packard/Agilent, VG Instruments/Fison Instruments, Sick Optic Electronics)

Je suis spécialisé en instrumentation analytique, médicale et électronique.

Je travaille également énormément dans le domaine automobile, les machines-outils et l'automatique.

Je suis aussi un specialiste des systèmes de sécurité des machines.

Je travaille aussi bien sur les brochures commerciales que les manuels d'utilisation et de maintenance ou d'atelier. La traduction de sites Web représente aussi une part importante de mes activités.



Mes compétences :

Automobile

Electronique

Instrumentation

Instrumentation médicale

Sécurité

Technique

Traduction

Traduction scientifique

Traduction technique