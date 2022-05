Philippe FUSSLER

Optimisation en organisation industrielle / produits

Une large expérience en marketing / développement produits ainsi qu'en production, dans des fonctions opérationnelles aussi bien que stratégiques, m'a permis d'appréhender les sources considérables d'optimisation des coûts et d'amélioration de l'offre client qui peuvent résulter de la prise en compte globale de la chaîne de valeur conception produits / production logistique.

Les missions spécifiques qui m'ont été confiées m'ont permis de développer un savoir-faire dans la mise en pratique de ces optimisations



Stratégie d'entreprise

Dans des missions plus stratégiques, j'ai pu également acquérir un savoir-faire permettant d’identifier les solutions les plus pertinentes par rapport à des problématiques de croissance / diversification ou concentrations d'activité, d'affectation d'activité, de make or buy et d'investissement.



Ces expériences ont été acquises dans un environnement international qui m’a amené, outre une interaction continue avec des équipes sur le périmètre européen, à travailler plusieurs années aux Etats-Unis et en Asie.



Je souhaite à présent mettre mon expertise à disposition d’entreprises recherchant dans leur évolution un accompagnement dans ces domaines



Mes compétences :

Conception

Conception produits

Conseil

Développement produit

Lean

Logistique

Make or Buy

Optimisation

Organisation

Production

Stratégie