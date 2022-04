Didier MORLET

COMPETENCES:

Conception, Développement et Industrialisation de produits mécaniques et électromécaniques :

Définition et rédaction de cahiers des charges

Etude et mise en plan de produits pour petites, moyennes ou grandes séries.

Maitrise des logiciels CAO Pro Engineer, SolidWorks et ME10

Mécanique - Tôlerie fine - Injection/extrusion plastiques et alliages légers

Calcul de résistance, analyse de la valeur, AMDEC

Gestion de Projets, Management d’équipes :

Gestion d’équipes pluridisciplinaires internationales

Animation de groupes, formations

Administration et Gestion :

Management de la production ; Achat et approvisionnement

Organisation de la sous-traitance industrielle

Informatisation de la gestion de production et de la gestion documentaire

Administration des Ventes et SAV

Commerciales et Marketing :

Analyse de cahiers des charges; Elaboration d’offres commerciales

Suivi des contrats et des clients ; Analyse des résultats commerciaux et financiers

Transverses :

Anglais courant, lu, écrit et parlé

Maitrise des logiciels Word, Excel, Access, PowerPoint, Project, Paint Shop Pro, Photoshop, Premiere



