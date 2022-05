Z. BEREKSI

"Merci de l’intérêt que vous portez à mon parcours et à mes expériences"



- 18 années d’expérience dans le domaine de la production, des infrastructures et de la sécurité informatique

- Expérience en management de plusieurs équipes

- Expérience en gestion et pilotage de projets

- Appliquer les règles de l’art recommandées par ITIL au sein d'un département, et les préconiser aux autres départements et prestataires

- Je suis capable de définir une stratégie et gérer les ressources d'une organisation afin d'atteindre les objectifs fixés et suivre le schéma directeur du business (cette partie d'un poste est d’autant plus importante à mes yeux que cela me demandera d’appliquer mes compétences en matière de gestion de projets, de gestion de ressources humaines et de gestion financière)

- Capacité à travailler dans un contexte international et mufti-sectoriel (Bon niveau d'Anglais)



Mes compétences :

Virtualisation

Externalisation

ITIL

Support

IT

Gestion de projets

EDI

Réseaux

Organisation

PRA

Gouvernance

Management hierarchique et transverse

Stockage (bigdata)

Gestion des services informatiques

DCIM

Logistique

ITSM

Banque de détail

CMMI

PRINCE 2

PCA

DevOps