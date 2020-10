Zakariae AFANE

Lauréat du MSc en Stratégie, Conseil & Transformation Digitale (ex SOC) à l'EDHEC Business School (Campus de Lille), et de l'Ecole Mohammadia D'ingénieur, je dispose d'une double compétence en technique et en business.



Mes expériences actuelles et précédentes sont auprès de plusieurs multinationales princpalement en business développement. J'ai également pris part à plusieurs projets de conseils dont un a abouti à la création d'une nouvelle branche dans une startup et dont j'ai la charge de développer l'activité actuellement.