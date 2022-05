DOMAINES DE COMPETENCES



•Business développement ( recherche de nouveaux marchés , nouveaux partenaires )

•Administration des ventes ( suivi des TB commerciaux , forcast …… )

•Gestion Commerciale : contrôle des coût CF + CV , contrôle budgétaire, marges , ROI ,conduite de projet , suivi des créanciers (cash flow)

•Coaching et encadrement de la force de vente

•Marketing Management, Marketing Stratégique, Marketing Opérationnel, Planification Stratégique

•Mise en place de tableaux de bords de suivi budgétaires d’exploitation et de mesure de performances

•Mise en œuvre et suivi des réseaux de distribution



Mes compétences :

Communication

Business development

Marketing

Développement commercial

Vente

Négociation

Informatique

Management